42-летняя жительница Добровского округа разместила в соцсети пост о сборе денег для участника СВО — якобы раненого и находящегося на лечении. На самом деле легенду женщина выдумала, чтобы получить чужие деньги.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на уловку попалась 49-летняя подписчица, чей муж недавно погиб на СВО. Женщина прониклась историей и перевела на указанный счёт в общей сложности два миллиона рублей. Когда она собралась сделать очередной перевод, то решила проверить получателя — им оказалась сама автор объявления. В переписке потерпевшая высказала подозрения, после чего «сборщица» перестала выходить на связь.

Киберполицейские установили личность подозреваемой и зафиксировали цифровые следы её действий. Выяснилось, что муж злоумышленницы сейчас действительно служит в зоне боевых действий.

Большую часть обманом полученных денег женщина потратила на личные нужды и погашение долгов. Потерпевшей она вернула лишь 600 тысяч рублей.