В Тамбовской области двое жителей Мичуринска обвиняются в краже выше 3,6 миллиона рублей у участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года обвиняемые, действуя совместно, а в отдельных случаях самостоятельно, под различными предлогами получали в распоряжение банковские карты граждан и сведения для доступа к счетам. Некоторым потерпевшим фигуранты предлагали помощь в трудоустройстве и содействие заключению контрактов о прохождении военной службы. При этом обещали обеспечить сохранность поступающих выплат.

От действий обвиняемых пострадали четыре человека. Преступления выявлены региональными УМВД и УФСБ России. В настоящее время деньги вернули потерпевшим.

Было заведено уголовное дело по пунктам «в», «г» частей 3, 4 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах».

Сейчас дело расследовано, материалы в отношении 30-летнего и 35-летнего жителей направлены в Мичуринский городской суд.