Суд в Липецке вынес обвинительный приговор 72-летней местной жительнице по делу о публичном осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Липецкой области.

Следствие установило, что 28 апреля 2025 года женщина, находясь у дома по улице Интернациональной, нанесла темный краситель на баннер, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На плакате были изображены скульптура «Родина-мать зовет!» и Георгиевская лента. Рисунки, оставленные осужденной, содержали признаки нацистской символики.