Бойцы отряда «БАРС-Орёл» за октябрь сбили свыше 30 БПЛА ВСУ. Об этом во время пресс-конференции губернатор Андрей Клычков.

Глава региона напомнил, что отряд создан для охраны стратегических объектов на территории региона. Бойцы продолжают работать по гражданской специальности, периодически участвуют в сборах. Им гарантировано полное продовольственное и вещевое обеспечение, выплаты за участие в сборах и денежное содержание вне времени сборов.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с 24 на 25 ноября дежурными силами ПВО уничтожены 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Краснодарского края.