Специалисты филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей, нарушенное циклоном, обрушившившимся на регион 24 ноября. Обильный снегопад и порывистый ветер привели к нарушениям электроснабжения потребителей в нескольких районах Орловской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены 27 бригад — 73 энергетика и 32 единицы спецтехники. Подготовлены резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт.

Восстановительные работы ведутся в Покровском, Орловском Ливенском, Должанском, Сведловском и Верховском районах. В наиболее пострадавшие их них направлены дополнительные бригады из других районов электрических сетей филиала. Энергетики продолжат устранять технологические нарушения в круглосуточном режиме до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям, пострадавшим из-за непогоды.

В «Орелэнерго» осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки, а также информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Энергетики обращают внимание жителей на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно), через официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/.