Филиал «Россети Центр» — «Орелэнерго» принял участие в командно-штабных учениях по отработке действий органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в Орловском муниципальном округе.

В ходе мероприятия энергетики совместно с представителями региональных служб и органов местного самоуправления отработали алгоритмы взаимодействия при возникновении условной нештатной ситуации, связанной с повреждением электросетевой инфраструктуры в населенном пункте.

По легенде учений в результате внешнего воздействия на жилой дом в деревне Жилина произошло повреждение строительных конструкций и возгорание. Одновременно в зоне условного происшествия были зафиксированы технологические нарушения на линиях электропередачи и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Бригады Орловского РЭС провели восстановительные работы, заменив поврежденный провод и изоляторы, оперативно восстановив электроснабжение потребителей в полном объеме.

По итогам учений действия энергетиков получили положительную оценку. «Орелэнерго» продолжает системную работу по повышению готовности к реагированию на нештатные ситуации и обеспечению надежного электроснабжения жителей Орловской области.

«Тренировки позволяет нам в реальном режиме времени проверить слаженность действий персонала, отработать четкое межведомственное взаимодействие и подтвердить готовность сил и средств филиала к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации. Электроснабжение потребителей — наш безусловный приоритет», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» Игорь Колубанов.