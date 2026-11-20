В Орле согласовали повышение стоимости проезда в общественном транспорте на четыре рубля с 1 января 2027 года. Решение приняли в Орловском городском совете.

Пассажирские перевозчики ИП и МУП «Трамвайно‑троллейбусное предприятие» попросили пересмотреть расценки из‑за роста затрат на топливо, запчасти и техобслуживание.

Экономически обоснованным тарифом при безналичном способе оплаты назвали 45 рублей, наличном — 50 рублей.

Однако после обсуждений депутаты, чиновники и перевозчики согласовали меньшую сумму. Теперь проезд будет стоить 37 рублей при оплате картой и 40 рублей при оплате наличными.

Окончательно тарифы утвердят на ближайшей сессии городского совета.