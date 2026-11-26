В Орле трамвайно-троллейбусному предприятию нужны около 700 миллионов рублей для нормальной работы. Об этом сообщили «Орловские новости» со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова.

Порядка 350 миллионов пойдут на погашение долгов, ещё минимум 300 миллионов — на возмещение затрат на перевозки в течение года. Об этом глава региона заявил во время пресс-конференции, отметив, что ТТП сейчас работает с заблокированными счетами и с долгами.

По его словам, сначала нужно погасить долги предприятия, после чего регион мог бы взять полномочия по управлению организацией.