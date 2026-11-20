По результатам исследования рынка сотовой связи от «Марк Аналитик», наибольшая абонентская база в регионе у T2. Услуги оператора доступны на территории, где проживает более 99% населения области.

В сентябре и октябре 2026 года компания «Марк Аналитик» изучила позиции операторов на рынке сотовой связи в ряде регионов России. Исследование проводилось методом телефонного звонка. В Орловской области анализ ответов респондентов показал, что среди «большой четверки» больше всего активных абонентов у Т2.

Отмечается, что голосовая связь и мобильный интернет оператора доступны на территории, где проживает более 99% населения региона. Только за 2025 год в зону покрытия вошли 93 малых населенных пункта в 23 районах, таким образом, более 21 тысячи жителей области были впервые обеспечены стабильной связью.

В 2026 году продолжаются работы по оптимизации сетевой инфраструктуры: проведена модернизация на базовых станциях в Орле и Мценске, а также в Должанском, Залегощенском, Кромском, Ливенском, Новодеревеньковском, Орловском, Свердловском и Урицком районах. Для увеличения емкости сети новые базовые станции были запущены в микрорайоне «Новая Ботаника» в Орле и в селах Крутое и Сериевское Ливенского района. Кроме того, сеть была усилена новыми объектами связи в центральной части Орла, в Мценске, Кромах и на территории Болховского района вдоль трассы Р-92 Калуга – Орел.

«Для нас это не просто статистический показатель, а подтверждение доверия пользователей. Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы продолжаем развивать техническую инфраструктуру в Орловской области, расширять покрытие и емкость сети», – прокомментировал результаты исследования директор орловского филиала T2 Максим Мартынов.