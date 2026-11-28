Два человека погибли и ещё двое пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за минувшие сутки. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в 9:00 субботы, 28 ноября.

Один из погибших — 48-летний мужчина. Трагедия произошла в селе Илёк Беловского района. Во время атаки курянин убирал снег на тракторе.

Ещё один мирный житель, 22-летний молодой человек, погиб при атаке дрона на автомобиль. ЧП произошло на автодороге Ольховка – Красная Поляна в Хомутовском районе. В машине находились ещё два человека — 29-летний мужчина и 19-летний парень. Они получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в Курск, где медики оказали им всю необходимую помощь.

По данным главы региона, за минувшие сутки силы ПВО Курской области сбили 202 беспилотника различного типа.

В результате атак дронов, в том числе со сбросом взрывных устройств, в регионе зафиксирован ряд разрушений. Так, в Курске повреждены остекление и фасады четырёх многоквартирных домов, автомобиль, а также фасад и остекление торгового центра «МегаГРИНН».

В селе Колячек Хомутовского района в двух квартирах пострадали крыша, потолок, стены. Кроме того, выбиты окна.

В селе Песчаное Беловского района повреждена кровля летней кухни.