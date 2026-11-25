К Новому году Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» запустил на платформе СберВместе акцию в поддержку детей с особенностями ментального развития и детей с опытом сиротства.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» запустил ежегодную акцию «Добрый новогодний подарок». До 25 января 2027 года частные лица и компании могут сделать пожертвование на платформе СберВместе. Сбер удвоит собранные на платформе пожертвования, а фонд добавит собственные средства. Деньги направят на регулярные занятия со специалистами для детей с особенностями ментального развития и детей с опытом сиротства.

На занятиях дети учатся общаться и справляться с повседневными делами. Например, ребёнок, который не пользуется устной речью, может научиться выражать свои просьбы с помощью карточек, а подросток — самостоятельно делать покупки. Фонд также поддерживает проекты, в рамках которых подростки осваивают ремёсла и готовятся к будущей работе.

В прошлом сезоне на СберВместе собрали более 30 млн рублей. С учётом удвоения Сбером, других поступлений и вклада фонда на конкурс направили 83,4 млн рублей. Гранты получили 45 проектов в 23 регионах России. Некоммерческие организации провели 85 834 занятия для 2 116 детей.

В этом сезоне российские НКО могут получить до 2 млн рублей на проект. Фонд распределит средства по итогам открытого конкурса, заявки оценят независимые эксперты.

Сделать пожертвование можно на платформе СберВместе. На сайте фонда можно подробнее узнать об акции и проектах НКО.

В год 185-летия Сбера акция «Добрый новогодний подарок» проходит в 12-й раз. Проект стартовал в 2015 году. За 11 лет благодаря ему более 26 тысяч детей в 64 регионах России получили помощь специалистов. Для них провели свыше 538 тысяч занятий.