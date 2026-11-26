Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и глава Группы «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили готовность энергетической инфраструктуры региона к сезону пиковых нагрузок и реализацию проектов развития.

Было отмечено, что филиал ПАО «Россети» — МЭС Центра и дочерняя компания «Россети Центр» выполнили полный комплекс мероприятий для подготовки тамбовских электросетей к зиме, сформировали необходимые запасы оборудования и материалов. Объем ремонтной программы в 2026 году увеличился почти на 10 % и составил 722 миллиона рублей.

В числе уже выполненных инвестиционных проектов была названа реконструкция линий электропередачи и подстанций 110 кВ и 220 кВ в Тамбовском, Знаменском и Токаревском муниципальных округах. Кроме того, энергетики «Россети Центр» присоединили к сетям 37,4 МВт мощности. Среди новых потребителей — технопарк и крупнейшая в регионе птицефабрика.

«Филиал ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» является системообразующей территориальной сетевой организацией в нашем регионе. Качество жизни в городах и деревнях Тамбовском области напрямую зависит от работы филиала, поэтому для нас крайне важно оперативное и слаженное взаимодействие. В апреле 2026 года на базе филиала был открыт новый Центр управления сетями с применением современных отечественных IT-технологий. Теперь у наших энергетиков есть возможность круглосуточно контролировать электроснабжение почти 950 тысяч жителей региона. Для нас важно, чтобы возникающие неполадки на сетях своевременно устранялись. Продолжим совместно с нашим филиалом совершенствовать энергетическую инфраструктуру, в т.ч. и для развития новых промышленных предприятий», — подчеркнул Евгений Первышов.

«Тамбовская область делает ставку на развитие промышленных кластеров, что позволяет создавать в регионе новые рабочие места. Надежное электроснабжение — ключевое условие стабильной работы действующих предприятий и реализации перспективных проектов. Важно, чтобы вложения в инфраструктуру давали долгосрочный эффект: повышали пропускную способность сетей, снижали риски технологических нарушений и создавали возможности для подключения новых потребителей. Выполнению этих задач способствует диалог, который налажен у Группы «Россети» с властями области», — отметил Андрей Рюмин.

В связи с тем, что компания «Россети Центр» выполняет в регионе функции системообразующей территориальной сетевой организации, отдельной темой встречи стала консолидация активов. Стороны обсудили подходы к формированию единой системы управления инфраструктурой, что позволит повысить эффективность ее эксплуатации, координации работ и планирования развития.