Программе лояльности «Бонус» компании «Ростелеком» исполнилось 13 лет. В честь этого события до 20 декабря 2026 года проходит акция с розыгрышем призов. Главный приз — сертификат маркетплейса Ozon на 100 тысяч рублей. Кроме того, еженедельно разыгрываются сертификаты Ozon на 20 тысяч рублей, 1 000 бонусов от программы лояльности и наборы елочных игрушек.

Праздничная акция доступна всем участникам программы «Бонус», которые тратят накопленные бонусы на оплату услуг «Ростелекома» со скидкой или на предложения партнеров (Kari, «Литрес», «VK Музыка», Sokolov, «Магнит», «М.Видео» и др.).

Чтобы стать участником программы лояльности, абоненту «Ростелекома» достаточно зарегистрироваться в ней в разделе «Бонус» личного кабинета. Удобнее всего это сделать в мобильном приложении «Мой Ростелеком». После регистрации бонусы автоматически начинают начисляться за использование услуг компании. Клиент получает 200 приветственных бонусов за регистрацию, 300 бонусов на день рождения. Также предусмотрены бонусы за непрерывную оплату и подключение новых услуг, пользование услугами партнеров. Повышенный кешбэк действует при оплате услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Чем больше услуг подключено у клиента, тем выше его статус в программе и тем доступнее дополнительные возможности накопления и обмена бонусов.

Диана Лурье, руководитель программы лояльности «Бонус» компании «Ростелеком»:

«Ключевая цель программы лояльности — сделать ее полезной для клиентов и эффективной для бизнеса. Мы предлагаем клиенту простые и понятные правила начисления и списания бонусов. А для оператора программа стала стратегическим инструментом маркетинга, который стимулирует интерес к новым сервисам, удерживает клиентов, а также помогает решать сложные обращения. Наличие бонусной программы для значительной части клиентов — важный аргумент при выборе услуг оператора: по данным наших исследований, 20% клиентов, не оформивших услугу после коммуникации без бонусов, готовы это сделать после повторной коммуникации с бонусами».

Программа лояльности «Бонус» была запущена в 2013 году, первыми ее участниками стали абоненты северо-западного макрорегиона. Сегодня в программе зарегистрировано 4,5 млн клиентов по всей стране, и база продолжает расти. В 2026 году «Бонус» получил три профессиональные награды: две премии Loyalty & CX Awards Russia и премию Customer Force Awards.

Работу программы лояльности обеспечивает информационная система, которая отвечает за учет бонусов, применение скидок и промокодов, а также взаимодействие с партнерами. В конце октября «Ростелеком» перевел программу «Бонус» на новую систему управления, разработанную на отечественном программном обеспечении. Обновление технологической платформы создает основу для дальнейшего развития программы, расширения партнерских предложений и внедрения более персонализированных сервисов для клиентов.

Подробная информация об услугах «Ростелекома» доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

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