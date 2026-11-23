Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 24 ноября на территории Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с.

В «Тамбовэнерго» сохраняется режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 74 бригады энергетиков филиала: 199 специалистов, 153 единиц в спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 20 резервных источников электроснабжения общей мощностью 1190 кВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно), через официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/.