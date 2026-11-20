В Тамбове для капитального ремонта здания драматического театра имени Луначарского ищут нового подрядчика, работы предлагают выполнить за 124,03 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на госзакупки.

В областном центре планируют отремонтировать фасад, кровлю, поменять окна в драмтеатре и вывезти строительный мусор.

Отметим, что здание на улице Интернациональная, 15 относится к объектам культурного наследия региона.

Подрядчика ищёт Единая служба заказчика Тамбовской области. Работы финансируются за счет собственных средств заказчика, поступивших в форме субсидии в рамках нацпроекта «Семья».

По графику, все ключевые этапы ремонта запланированы на период с января по декабрь 2027 года включительно.

Как отметил во время прямой линии губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, предыдущий подрядчик установил строительные леса, но не справился с объемом работ.