Завершились съемки шпионского детектива «Охота на призрака» (18+) с Павлом Чинарёвым, Павлом Трубинером и Линдой Лапиньш в главных ролях. Режиссером-постановщиком проекта для онлайн- кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и телеканала РЕН ТВ выступил Алексей Мурадов («Разящий луч», «Чернобыль»). За производство отвечают кинокомпания «ФОРА-СИНЕМА», РЕН ТВ и Wink при поддержке «НМГ Студии». Проект войдет в линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «‎Трудно быть богом», «Первая ракетка», «Ландыши», «Комбинация» и другие).

Действие сериала разворачивается в 1951 году. Советская ядерная программа под угрозой. Следы диверсии ведут на засекреченный гомельский завод, главный конструктор которого был убит. Опытный майор МГБ Кирилл Сетов (Павел Трубинер) начинает расследование. В то же время сын убитого конструктора, фронтовик и автомеханик Вадим Лукьянов (Павел Чинарёв) внедряется в самую жестокую банду Гомеля, чтобы найти виновных в смерти отца. Пути Вадима и Кирилла пересекаются и вскоре оба выходят на след шпиона экстра-класса с позывным Гласс. Ставкой в этом противостоянии оказывается жизнь первых лиц государства.

Съемки сериала «Охота на призрака» проходили в Москве и Московской области. Создатели проекта внимательно подошли к выбору локаций, стремясь передать атмосферу послевоенной эпохи. Зрители увидят пейзажи музея-заповедника «Горки Ленинские», усадьбы Братцево, строгие фасады Первой Градской больницы, а также Горный институт, поселок ВУГИ и Раменскую мануфактуру.

Алексей Мурадов, режиссер-постановщик:

«Гомель 50-х годов — эпоха, невероятно сложная для воссоздания в кино. Великая Отечественная война закончилась совсем недавно: закаленные мужчины и женщины, пережившие тяжелые времена, только-только пытаются вернуться к мирной жизни и существовать уже в новом мире. Для создания исторического колорита мы использовали ретроавтомобили, костюмы, грим, прически. Но все же у нас стилизация времени, а не полное погружение в него, поэтому некоторые вольности в поведении и характерах персонажей мы себе позволяли. У нас замечательная команда актеров, которые во время съемок предлагали много импровизаций. Я уверен, они войдут в финальный монтаж и помогут передать атмосферу послевоенного времени, которую невозможно создать одними декорациями и костюмами».

Павел Трубинер, актер:

«Это не первый мой исторический проект, я очень люблю работать с таким материалом. Здесь огромное значение имеет атмосфера: костюмы, локации, партнеры по сцене. Именно в процессе съемок и рождается герой — его черты и характер. На нашей площадке было создано настоящее погружение в послевоенную эпоху: ретроавтомобили, костюмы — все это помогло сложить целостный образ Кирилла Сетова, майора МГБ».

Павел Чинарёв, актер:

«Сниматься в историческом сериале было невероятно интересно — особенно погружаться в атмосферу ретросеттинга. Мой герой не просто механик, он еще и водитель, поэтому на площадке мне довелось управлять разными историческими автомобилями: от грузовой «полуторки» до легендарной «Победы». Я давно увлекаюсь машинами, и для меня съемки с ними стали отдельным удовольствием».

Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а телевизионная — на канале РЕН ТВ. Даты премьеры будут объявлены дополнительно.

Реклама. ПАО «Ростелеком»