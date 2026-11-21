Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев считает, что центр развития мировой атомной энергетики переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. Госкорпорация работает с 16 из 20 других экономик АТЭС — от поставок радиоизотопов и подготовки специалистов до строительства АЭС.

«Исторически мы себя очень комфортно чувствуем в АТЭС с 1998 г. Сотрудничество идет по нарастающей», — рассказал Алексей Лихачев журналистам.

«Росатом» возводит энергоблоки российского дизайна на двух китайских станциях: Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу». По оценке Лихачева, Китай закрепится на втором месте в мире по установленной мощности атомной генерации, увеличив отрыв от Франции, а затем вступит в борьбу за лидерство с США. Китай объявил цель в 300 ГВт к 2050 году; американский ориентир — 400 ГВт.

«Наши вьетнамские друзья вернулись к строительству «Ниньтхуан-1», и сейчас идет отработка первого этапа», — рассказал Алексей Лихачев. Во Вьетнаме «Росатом» также участвует в создании нового исследовательского центра; действующий исследовательский реактор получает от корпорации топливо. Контракт на поставку электроэнергии с плавучей АЭС подписан с индонезийской компанией.

Таиланд и Филиппины выбирают поэтапный путь: подготовку кадров и проработку проектов малых, прежде всего плавучих, АЭС. Блоки большой мощности — перспектива следующего этапа. С ростом атомных мощностей в АТР глава «Росатома» связывает расширение участия России в международных проектах. Это касается поставок продукции и услуг ядерного топливного цикла, разработки реакторов четвертого поколения и технологий его замыкания.