Алексей Лихачев сообщил, что при проектировании российского токамака с реакторными технологиями используют опыт участия в международном проекте ИТЭР. «Росатом» ведет собственную термоядерную программу в рамках нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

«При проектировании ТРТ мы используем лучшие практики и технологии, уже полученные нами в ходе реализации ИТЭР», — сказал Алексей Лихачев. В Троицке проводятся эксперименты по разработке литиевой защиты первой стенки будущего токамака. Этот барьер должен сдерживать высокие рабочие температуры при образовании плазмы.

В дорожной карте возможный физический пуск установки отнесен к следующему десятилетию. Промышленное использование термоядерного синтеза как источника энергии, по оценке главы госкорпорации, может стать возможным в 2050-х годах, если будет принято решение о строительстве. Международный ИТЭР призван проверить возможности термоядерного синтеза в энергетике.

По оценке Лихачева, реакторный комплекс ИТЭР готов на 85 %, а первых экспериментальных результатов ожидают в 2034 году. В международном проекте участвуют научные центры и предприятия по всей России, среди которых больше десятка ведущих организаций «Росатома».

Для работы над ИТЭР госкорпорация создала национальную кооперацию и восстановила сверхпроводниковую промышленность страны. На площадку уже доставлены десятки километров сверхпроводника и изготовленная в России магнитная катушка. К российскому вкладу относятся также критически важные системы дополнительного нагрева плазмы и материалы для первой стенки реактора.