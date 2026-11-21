За сутки с 20 на 21 ноября в Курской области из-за атак ВСУ без жертв. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Никто не погиб и не пострадал. В селе в Беловском районе повреждены кровля дома и гараж, два легковых автомобиля.

Всего с 9:00 20 ноября до 9:00 21 ноября над Курской областью силами ПВО сбиты 132 вражеских беспилотника различного типа. 14 раз противник обстрелял из артиллерии отселённые районы. Четыре раза беспилотники атаковали курскую территорию с помощью взрывных устройств.