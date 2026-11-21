В малых городах и округах Тамбовской области с 1 декабря 2026 года увеличатся тарифы на вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ТЭК и ЖКХ региона.

По данным министерства, в муниципальных округах нормативы для всех жителей изменятся на 15 %, в жилых домах малых городов — на 21 %, в многоквартирных домах — на 33 %. Отмечается, что в Тамбове нормативы не изменятся.

Изменение в платежной квитанции с декабря 2026 года составит от 19 рублей в муниципальных округах и до 47 рублей в малых городах. Расчёт указан на одного человека в месяц.

Решение об изменении тарифов прриняли принято по итогам проведённых замеров. Выяснилось, что мусора на контейнерных площадках накапливается больше, чем указано в нормативах.