31 новый санитарный автомобиль получили поликлиники и больницы Курской области. об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В медучреждения поступили 12 «Соболей», 12 «Газелей Некст» и семь «Ларгусов». Новые машины укомплектованы необходимым оборудованием отечественного производства.

Машины поступили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в рамках программы восстановления приграничья. Часть из них будут направлены в приграничные Льговскую, Рыльскую и Большесолдатскую ЦРБ.

Новые санитарные машины будут использоваться, в том числе, для перевозки раненых.