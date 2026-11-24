В Курске из-за снегопада с 23 на 24 ноября упали более десяти деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По состоянию на 11:00 24 ноября, в городскую ЕДДС поступили 14 сообщений о таких ЧП. В основном сообщалось, что деревья упали на проезжую часть. В пяти случаях — ветки рухнули на машины.

Звонки поступали с улиц Воробьева, Карла Маркса, Интернациональной, Прогулочной, Школьной, Челюскинцев, Халтурина, Семеновской, Тропинка, проспектов Хрущева, Вячеслава Клыкова.

Оперативные службы ликвидируют последствия непогоды.