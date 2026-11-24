В Липецке вернули холодную воду в ранее отключённые 24 ноября микрорайоны. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Михаил Щербаков.

Восстановлена подача холодной воды в микрорайоны Дачный, Матырский, Новая Жизнь, Станция Казинка и Силикатный. Насосные станции «РВК-Липецк» работают в штатном режиме.

Ранее отключение насосов произошло из-за неполадок на электросетях в связи со снегопадом.

Специалисты отметили, что на полное заполнение системы понадобится время. Также возможно повышение мутности холодной воды сразу после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.