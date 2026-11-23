Два человека ранены за сутки с 22 на 23 ноября в Курской области из-за атак ВСУ, обошлось без погибших. Сводкой в социальных сетях поделился губернатор Александр Хинштейн.

Вражеский дрон атаковал машину на автодороге в Рыльском районе. 47-летний мужчина получил осколочные ранения головы, у 40-летней женщины акубаротравма. Травмы лёгкие, пациентам оказана первая медпомощь. Лечиться они будут амбулаторно.

В Рыльске в двух домах выбиты окна, произошёл обрыв электрического провода.

В селе Калиновка Хомутовского района повреждены крыша, фасад, потолок и остекление дома.

В селе Щеголек Беловского района повреждено оборудование вышки сотовой связи, связь нарушена. Специалисты приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.

Всего с 9:00 22 ноября до 9:00 23 ноября над Курской областью сбит 41 вражеский беспилотник различного типа. Один раз противник обстрелял из артиллерии отселённые районы. Пять раз беспилотники атаковали курскую территорию с помощью взрывных устройств.