В связи с проведением работ на тепловой сети в районе Сиреневого проезда введено временное ограничение подачи горячей воды и отопления. Под отключение попали жилые дома по нескольким адресам, говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

В зоне ограничения оказались дома на проспекте имени 60-летия СССР (2, 6, 8, 10, 16), проспекте Победы (99, 112, 114, 114/1), Сиреневом проезде (1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 9), улице Водопьянова (3, 5, 7, 9) и улице имени Генерала Меркулова (7/1, 11А, 13, 15, 17, 19).

Подача ресурса будет возобновлена сразу после завершения ремонтных работ. Точные сроки в сообщении не уточняются.

Однако в Единой диспетчерской службе рассказали, что срок подачи намечен на 18.00. Между тем так отметили, что сроки минимальные и есть вероятность задержки подачи воды и тепла на несколько часов.