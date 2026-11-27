Орел готовится к значимому событию — торжественному прославлению блаженного Афанасия Орловского (Афанасия Сайко), причисленного к лику святого исповедника в мае 2026 года. Кульминацией станет крестный ход с мощами подвижника в субботу, 28 ноября.

Колонна верующих отправится в 16:30 от Успенского (Михаило-Архангельского) собора и проследует до Богоявленского собора, где мощи останутся для постоянного поклонения. Возглавит шествие митрополит Орловский и Болховский Тихон. В тот же вечер в Богоявленском соборе пройдёт всенощное бдение, а 29 ноября в 09:00 — праздничная Божественная литургия.

В связи с масштабным шествием администрация города предупредила о временных перекрытиях дорог по маршруту колонны.