Сосновский районный суд Тамбовской области вынес приговор бывшему губернатору региона Максиму Егорову и двум другим фигурантам дела — Сергею Аганову и Александру Соломатину. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов области.

Как установило следствие, с 2022 по 2024 год Егоров, занимая пост главы региона, систематически получал взятки в особо крупном размере — деньги и другие имущественные выгоды от топ-менеджера крупной компании за покровительство. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 83 млн рублей. Средства передавались через посредников — водителя Егорова Александра Соломатина и заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области. В ходе предварительного расследования у экс-губернатора и его родственников арестовали имущество на сумму свыше 130 млн рублей. Вину фигуранты не признали.

Суд приговорил Егорова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом более 400 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 10 лет и с конфискацией имущества (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Аганова — к 8 годам лишения свободы со штрафом 21 млн рублей, Соломатина — к 7 годам со штрафом 19 млн рублей (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).