Два серьёзных дорожных происшествия с автобусами случились в Тамбовской области. В обоих случаях не обошлось без пострадавших, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Первой ДТП произошло в селе Стрельцы на улице Дружбы: там столкнулись три транспортных средства. Водитель Opel Zafira, подъезжая к нерегулируемому перекрёстку неравнозначных дорог, не пропустил встречный автобус «МАЗ». Машину повело, и она врезалась в Volkswagen Tiguan. В аварии пострадали дети из Opel: 5-летняя девочка и 10-летний мальчик с травмами были доставлены в детскую больницу на скорой.

Вторая авария случилась на трассе Каспий — Староюрьево в Мичуринском округе. Водитель автобуса Gazelle Next потерял управление, съехал в правый кювет и опрокинулся. Травмы получила 67-летняя пассажирка — её увезли в лечебное учреждение. 49-летний мужчина-пассажир также пострадал, но за помощью обратился самостоятельно.