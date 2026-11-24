В Задонском округе Липецкой области произошло смертельное ДТП с трактором — погибла 43-летняя женщина-водитель. Полиция проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, всё случилось 24 ноября около часа ночи на восьмом километре дороги Задонск — Алексеевка. 29-летний мужчина вёл трактор с прикреплённым сзади культиватором по дороге общего пользования. Сельхозоборудование было негабаритным: оно заметно выступало с обеих сторон, перекрывая часть обочины и встречную полосу.

Навстречу ехал ВАЗ-2115 под управлением женщины 1983 года рождения. В темноте она не увидела торчащую часть культиватора — столкновение оказалось смертельным.