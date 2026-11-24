«Тамбовэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей в нескольких районах области.

Неблагоприятные погодные условия — мокрый снег, дождь с порывами ветра до 20 м/с — привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи (ЛЭП) из-за пределов охранных зон энергообъектов, а также к обрывам проводов. Это стало причиной локальных технологических нарушений на ЛЭП и временного ограничения электроснабжения части потребителей в нескольких районах Тамбовской области.

Энергетики оперативно приступили к устранению последствий непогоды. В зоне особого внимания специалистов - Тамбовский, Мичуринский, Моршанский и Первомайский районы области.

Восстановительные мероприятия будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям, пострадавшим из-за непогоды.

В распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые при необходимости могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В «Тамбовэнерго» осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки, а также информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Энергетики обращают внимание жителей на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно), или через официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/.