За сутки с 19 на 20 ноября в Курской области из-за атак ранены 13 жителей. Сводку опубликовал в соцсетях губернатор Александр Хинштейн.

Все пострадавшие в Курске, трое госпитализированы. К счастью обошлось без погибших. Повреждены Курский музыкальный колледж-интернат слепых, Дом быта, арбитражный суд, 36 многоквартирных домов, 64 частных дома, 68 автомобилей. Информация уточняется.

В посёлке им. Карла Либкнехта Курчатовского района повреждены фасады двух домов.

В Хомутовском районе повреждён объект энергетики, сейчас подача электроэнергии восстановлена.

В Железногорском районе БПЛА атаковал люк тепловоза, направлявшегося на станцию. Повреждена шахта холодильника тепловоза, задержки поездов не было.

Всего с 9:00 19 ноября до 9:00 20 ноября над Курской областью сбиты 44 вражеских беспилотника различного типа. Три раза раза противник применил артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали курскую территорию с помощью взрывных устройств.