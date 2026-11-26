В Ельце Липецкой области не состоялись торги на возведение поликлиники на улице Коммунаров, 40 за 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

На торги поступила всего одна заявка, которую признали несоответствующей требованиям.

Согласно информации на портале госзакупок, заказчиком выступало областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области». Начальная цена контракта составляла 1,27 миллиарда рублей.

Будущему подрядчику поставлена задача за 28 месяцев возвести пятиэтажное здание площадью около 1,8 тысячи квадратных метров на земельном участке площадью 4,9 гектара на улице Коммунаров, 40. Работы должны завершиться до 31 марта 2029 года.

Финансирование объекта должно было осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов. По условиям проекта соглашения исполнителю предусматривался аванс в размере 20 % от цены контракта.