С 1 декабря в Липецке начинают действовать новые тарифы на оплату проезда и провоза ручной клади в общественном транспорте. Соответствующий приказ № 29-ц от 25.11.2026 подписало региональное министерство торговли и ценовой политики.

Оплата наличными составит 46 рублей, транспортной или банковской картой без льгот — 43 рубля. Таким образом, проезд подорожает на 8 и 6 рублей соответственно.

Все действующие льготы сохраняются. При оплате банковской картой платёжной системы «Мир» с оформленной на неё льготой размер скидки составит 50% от стандартного тарифа.

Необходимость пересмотра цен в министерстве торговли объяснили подорожанием топлива, запчастей и ростом зарплат водителей. Перевозчики просили поднять тарифы сильнее — до 50 рублей при безналичной оплате и 55 рублей наличными, но чиновники остановились на более низких цифрах.