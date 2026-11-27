Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о совместной работе госкорпорации и РЖД над развитием квантовых технологий и цифровой логистики. В комментарии изданию «Страна Росатом» он сообщил о поручении президента внести дорожную карту развития квантовых технологий до 2036 года, а также обозначил перспективы возвращения к идее атомного локомотива.

Квантовые технологии и цифровая логистика

В рамках общего квантового проекта компании распределили технологические направления. РЖД занимается квантовой связью, тогда как в сферу ответственности «Росатома» входят квантовые вычисления, алгоритмы и сенсоры. Наряду с этим компании ведут работу по привлечению зарубежных партнеров.

«Мы вместе с РЖД реализуем большой квантовый проект. Эту работу оценил президент и поручил нам с Олегом Белозеровым внести дорожную карту развития квантовых технологий до 2036 года», — поделился Алексей Лихачев.

Сотрудничество госкорпорации с железнодорожной компанией охватывает и цифровые сервисы. Алексей Лихачев высоко оценил потенциал совместной разработки в области логистики. По мнению генерального директора «Росатома», она может стать одним из лучших цифровых логистических проектов в мире.

Перспективы создания атомного локомотива

Отдельное внимание Алексей Лихачев уделил перспективам использования атомной тяги на железных дорогах. Как рассказал глава госкорпорации, проект атомного локомотива «Атомоход» был задуман еще при Игоре Курчатове, а его технологический облик сформировался в 1980-х годах.

При этом разработчикам не удалось перейти к созданию опытного образца. Причиной стали технологические ограничения: доступные в тот период решения не позволяли обеспечить необходимые параметры массы и габаритов локомотива.

«Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту», — сказал Алексей Лихачев.

Как отмечается в материале издания, пока атомная тяга для поездов РЖД находится на стадии разработки, «Росатом» уже готов поставлять накопители энергии для нужд железных дорог.