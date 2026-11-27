У двух поставщиков бензина в Липецкой области возникли перебои с поставками топлива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, власти находятся на связи с руководством компаний и ищут пути решения ситуации.
«В ближайшие дни при необходимости рассмотрим меры, которые помогут стабилизировать отпуск бензина на АЗС», — заявил глава региона.
Напомним, что систему «чёт-нечёт» в Липецкой области отменили месяц назад — 21 октября, а уже 10 ноября компания «Роснефть» вернула на свои АЗС лимит в 30 литров на одну заправку и ввела запрет на продажу бензина в канистры.