У двух поставщиков бензина в Липецкой области возникли перебои с поставками топлива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, власти находятся на связи с руководством компаний и ищут пути решения ситуации.

«В ближайшие дни при необходимости рассмотрим меры, которые помогут стабилизировать отпуск бензина на АЗС», — заявил глава региона.