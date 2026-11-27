Орловский областной совет поддержал переизбрание Наталии Балашовой на пост уполномоченного по правам человека. Решение принято на очередной сессии регионального парламента.

Балашова занимает должность омбудсмена с 27 декабря 2021 года. За её плечами — более четырёх десятилетий службы в органах внутренних дел. Она родилась в 1960 году в Днепродзержинске, в 1990 году окончила Высшую юридическую заочную школу МВД СССР, а в 1999-м — Академию управления МВД России, став кандидатом юридических наук.

С 1980 года Балашова работала в органах внутренних дел, с 2006 года возглавляла УФМС России по Орловской области, а с 12 июля 2016 года руководила управлением по вопросам миграции УМВД. Депутаты сочли этот опыт достаточным основанием для продления её полномочий.