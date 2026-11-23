Сильный мокрый снег ожидается с 18:00 23 ноября в Липецкой области. Об этом сообщили в администрации Липецка со ссылкой на синоптиков.

По данным областного ГУ МЧС, снегопад также сохранится ночью и днём 24 ноября. Ожидается налипание мокрого снега и порывы ветра до 17 м/c. Также сильный ветер сохранится и в течение среды 25 ноября.

При сильном снеге и усилении ветра необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.

Если сильный снег застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе через дорогу. Старайтесь следить за машинами при переходе улицы. Водителей также просят о соблюдении осторожности во время снега и сильного ветра.