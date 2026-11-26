Жители микрорайона Лужки в Орле расскажут Владимиру Путину на прямой линии о проблемах с транспортом. Информация об этом появилась в ВК-сообществе «Наши Лужки».

«Давайте все вместе попробуем достучаться с нашей проблемой работы общественного транспорта, ведь чем больше поступит от нас вопросов однотипного характера, тем больше шанс быть услышанными», — такой призыв опубликовали в сообществе.

Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина состоится 10 декабря в 12:00.

Ситуацию с транспортом в микрорайоне уже поднимали на заседании городского совета после многочисленных жалоб местных жителей. Район обслуживают пять перевозчиков, в том числе МУП «ТТП». Проверка показала, что транспорт ходит с задержками, который порой достигают 45 минут. Местные власти тогда пообещали принять меры против перевозчиков, которые нарушают график.