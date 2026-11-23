С 29 ноября в Липецкой области вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы по многим «бытовым» статьям заметно вырастут, а по ряду нарушений больше не получится отделаться предупреждением. Об этом сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.

Новые меры касаются правил благоустройства, использования городской территории и других вопросов, с которыми горожане сталкиваются каждый день.

Так, увеличатся штрафы за неубранный снег, наледь и сосульки на крышах: жителям теперь придётся заплатить от 2 до 4 тысяч рублей. Предупреждение по этой статье исключено. За объявления и рекламу в неположенных местах горожанам грозит от 1 до 3 тысяч рублей, за оставление машины или спецтехники вне оборудованных стоянок — от 2 до 4 тысяч, столько же — за нарушение тишины. За торговлю, работы или услуги в неположенных местах предупреждение отменят, а штраф для физлиц составит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам и организациям наказание также ужесточили.