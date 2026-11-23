Энергетики «Орелэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды. По прогнозам Гидрометцентра, 24 ноября на территории Орловской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и гололеда.



Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в «Орелэнерго» готовы 62 бригады в составе 192 специалистов и 93 единиц спецтехники.

На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт.

В филиале ведется непрерывный мониторинг метеообстановки, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. При обнаружении оборванных проводов ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно), на сайте https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/