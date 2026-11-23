Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления отчитаться о результатах расследования уголовного дела по факту смерти жительницы Тамбовской области. Поводом стал сюжет на федеральном канале о ненадлежащей медицинской помощи, из-за которой погибли люди.

В сюжете, в частности, фигурирует Тамбовская область: местный житель добивается привлечения к ответственности врачей - по его мнению, из-за их ошибки скончалась его мать. Следственные органы СК России по Тамбовской области расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках дела назначена повторная судебно-медицинская экспертиза.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Андрею Степанову представить доклад о результатах расследования, установленных обстоятельствах, принятых мерах и доводах сюжета.