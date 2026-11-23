В Курске после атаки БПЛА 19 ноября специалисты взяли в работу порядка 88 окон в пострадавших домах. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Александр Хинштейн.

По словам главы региона, в ближайшие дни специалисты приступят к установке. Также будет проведена экспертиза наиболее пострадавшего многоквартирного дома, чтобы исключить риск серьёзных повреждений.

Напомним, из-за удара ВСУ пострадали 13 человек, госпитализированы трое. В городе были повреждены 98 зданий, 68 автомобилей. По словам главы региона сейчас идут новые заявления, потому что некоторых жильцов в момент атаки не было дома.