Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал городскую среду, школу, медицину и возможности роста условиями для постоянной жизни специалистов в Арктике. Новая инфраструктура региона за десять лет потребует до 200 тыс. человек, и привлечь их для постоянной жизни сложнее, чем для работы вахтой.

Алексей Лихачев так описал потребности будущих сотрудников: «На вахтовую работу еще можно привлечь романтикой и высокой зарплатой, но, чтобы человек связал свою жизнь с Арктикой, этого недостаточно. Нужны хорошая городская среда, школа, медицина, спорт, понятная траектория профессионального роста». В его оценке речь идет о сочетании социальных условий и возможностей для работы.

Лихачев относит Полярные Зори с Кольской АЭС к лучшим городам за полярным кругом по инфраструктуре и качеству жизни. Размещение плавучей АЭС стало для Певека стимулом к развитию. Оба примера связаны с уже действующими объектами «Росатома» на Севере.

Один из источников будущей потребности в кадрах – развитие Трансарктического транспортного коридора. Он должен соединить дальневосточные порты и Балтийский бассейн, а морские пути – с железными и автомобильными дорогами, речным транспортом, авиацией и трубопроводами. «Росатом» представил финансово-экономическую модель развития коридора с общим объемом вложений 10 трлн рублей до 2035 года.

Кадровый пример дает «Атомфлот»: из членов экипажей атомных ледоколов проекта 22220 54 % относятся к молодежи. Средний возраст этих экипажей не превышает 37 лет. Ранее предприятие было убыточным и сталкивалось с трудностями при наборе персонала.