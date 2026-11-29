Общественный транспорт Тамбова переживает заметные перемены. Количество муниципальных автобусов на линии выросло с прежних 32–34 до 45–49 единиц в день. Пополнение автопарка и приход новых водителей позволили вернуть вечерние рейсы на маршруты № 14-А, 57, 52, 31-р, 17 и 17в — теперь они ходят до 21:00–22:00, а на 57-м (который поздно вечером переходит в № 1) — до 23:00.

Как рассказали в мэрии, за дисциплиной водителей следят строже: сход с маршрута фиксируют камеры видеонаблюдения, а за самовольное завершение рейса предусмотрены штрафы. Мотивация для сотрудников тоже выросла: с сентября 2025 года зарплата водителей увеличилась почти вдвое и достигла в среднем 90 000 рублей. К этому добавляются гарантированный пакет и право на льготную пенсию.

Результат не заставил себя ждать — на муниципальное предприятие за последнее время пришли более 30 человек.