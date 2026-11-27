Специалисты филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» подключили к электрическим сетям объект крестьянско-фермерского хозяйства, расположенный в Никифоровском районе Тамбовской области. Присоединяемая мощность превысила 200 кВт.

Для этого энергетики:

реконструировали воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ,

построили новый участок ЛЭП 0,4 кВ,

установили линейный разъединитель 10 кВ и однотрансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

Также специалисты смонтировали точки учета потребляемой электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний.

Подключение объекта крестьянско‑фермерского хозяйства к электросетям создаст условия для наращивания объемов сельхозпроизводства в Никифоровском районе.