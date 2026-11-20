Запретить продажу вейпов в Тамбовской области планируют с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил в соцсетях спикер облдумы Тамбовской областной Думы Алексей Поздняков.

В облдуме разработан проект закона «Об установлении на территории Тамбовской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина».

По словам Алексея Позднякова, парламентарии и представители медицинского сообщества поддержали инициативу.

Также он привёл в пример данные Всемирной организации здравоохранения, которая установила, что вещества, содержащиеся в жидкостях для устройств для потребления никотинсодержащей продукции, могут вызывать различные тяжелые заболевания, включая онкологические.

Авторы законопроекта надеются, что он поможет снизить в регионе риск возникновения заболеваний, связанных с потреблением никотина, прежде всего среди молодёжи.

Отметим, что вейпы запретили в ряде регионов России. Курская область стала одним из первых.