В Курской области обнаружен новый вариант вируса Пуумала, вызывающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает портал «Медицинский вестник».

О выявлении возбудителя на территории Московской, Курской, Ивановской областей, сообщил на конференции «Генетические технологии: достижения и перспективы» директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Василий Акимкин

Данные об изменении клинического течения при заражении новым вариантом вируса отсутствуют, уточнил спикер.

По словам академика Василия Акимкина, более 80 % случаев инфекции выявляют в Поволжском федеральном округе, почти 13 % — в Центральном федеральном округе.

Вирус Пуумала относится к хантавирусам, вызывает до 98 % всех случаев ГЛПС в России.