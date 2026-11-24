Алексей Лихачев назвал плавучие АЭС вероятной отправной точкой атомного сотрудничества России с большинством стран Африки и Юго-Восточной Азии. Такую оценку глава «Росатома» дал журналистам в кулуарах форума «Сделано в России».

«Если говорить про страны Африки, говорить про страны Юго-Восточной Азии, то, скорее всего большинство этих стран будет начинать нашу совместную работу именно с плавучих атомных электростанций в связи с относительно небольшими сроками создания, компактными размерами и привлекательными ценами», — отметил Алексей Лихачев.

Малые АЭС, по словам руководителя «Росатома», стали одной из главных тем переговоров последних лет. Лихачев утверждает, что только Россия поставила производство таких станций на конвейер и располагает мобильным плавучим решением. Он также сообщил о заказах от российских потребителей и международных партнёров.

Уже действующий пример — плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», работающая в Певеке с 2020 года. На Балтийском заводе в высокой степени готовности находится первое судно флотилии плавучих атомных энергоблоков, которую создают для энергоснабжения Баимского ГОКа.

О работе с Африкой глава госкорпорации подробно говорил на полях третьего саммита «Россия — Африка». Проекты с Того, Намибией и Танзанией находятся в высокой степени проработки. Египет он называл возможным новым направлением плавучей энергетики. Подписан контракт с Индонезией на экспорт электроэнергии, вырабатываемой плавучими АЭС. Оценка будущего сотрудничества не означает, что соглашения заключены со всеми странами Африки и Юго-Восточной Азии.