В Липецкой области с 1 января 2027 года закроются радио и два журнала. Об этом сообщили «Новости Липецка» со ссылкой на руководителей СМИ.

Так, с начала будущего года сокращения коснутся типографии издательского дома «Липецкая газета». После ее закрытия печатать тиражи основных изданий будут в другом месте. Поэтому остальная периодика, включая проект «Лица», который ежемесячно выходил с 2020 года, и единственный областной литературно-художественный журнал «Петровский мост» выходивший с 2008 года, попали под сокращение.

Под закрытие попадёт также радио «Липецк FM», которое начало вещание в 2010 году. На протяжении 16 лет она оставалась единственной в Липецке локальной радиостанцией с круглосуточным собственным вещанием.