Ночью 24 ноября Липецк ждёт сильный снегопад: по прогнозу синоптиков, выпадет более 13 см осадков, ожидаются усиление ветра и налипание мокрого снега. Городские службы будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Михаил Щербаков.

С 23:00 дороги начнут обрабатывать противогололёдными материалами, а в 3 часа обработку основных магистралей и опасных участков повторят — чтобы не допустить образования снежного наката. Одновременно усилят механизированную уборку дорог и тротуаров.

«В ночную смену выйдут около 72 единиц техники и четыре бригады на основных магистралях. С 4 часов к уборке остановок, пешеходных переходов и тротуаров подключатся около 100 дворников. Утром дополнительно привлекут людей для ручной уборки и расчистки снега», — сказал глава города.

Особое внимание уделят отдалённым микрорайонам: Сырскому Руднику, ЛТЗ, Ссёлкам, Жёлтым Пескам, Дачному, Матырскому и Силикатному. Днём уборку продолжат 21 комбинированная дорожная машина, восемь тракторов, три погрузчика и два грейдера. При необходимости задействуют технику строительных организаций.